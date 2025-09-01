Μενού

Η πόζα του Τσιμίκα αλά ΛΕΞ και το «καλή σεζόν» του ράπερ στον ποδοσφαιριστή

ΛΕΞ και Κώστας Τσιμίκας διατηρούν φιλική σχέση, με τον ράπερ να εύχεται στον ποδοσφαιριστή.

Ο ΛΕΞ σε συναυλία
Ο ΛΕΞ ερμηνεύει σε συναυλία | NDP Photo
Στη Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας διεθνής αμυντικός, Κώστας Τσιμίκας, μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, με τη μεταγραφή του να επιβεβαιώνεται χθες από την ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ο Κώστας Τσιμίκας θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, όμως δεν ξεχνάει τις ρίζες του. Ενδεικτικό είναι το story του ΛΕΞ, με τον ράπερ να εύχεται «καλή ποδοσφαιρική σεζόν» στον αριστερό μπακ.

Σε μία κοινή πόζα, αλλά με διαφορετική φανέλα (σ.σ. ο ΛΕΞ είναι με της Νάπολι), ο ράπερ έγραψε «καλή σεζόν να έχουμε μπρο», προαναγγέλλοντας -πιθανότατα- νέα τραγούδια μέσα στη χρονιά 2025 - 2026.

Το στόρι του ΛΕΞ για Τσιμίκα
Το στόρι του ΛΕΞ για Τσιμίκα | Instagram - @lextgk

