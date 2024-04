Η πρώτη εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα με τις «Mystique» - Πού βρίσκονται σήμερα τα υπόλοιπα μέλη

Μπορεί σήμερα η Ελένη Φουρέιρα να είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ποπ τραγουδίστριες και στη σόλο καριέρα της να έχει ερμηνεύσει πολλές μεγάλες επιτυχίες, όμως, στα πρώτα της βήματα συμμετείχε στο γυναικείο συγκρότημα, Mystique.

Οι «Mystique» Ελένη Φουρέιρα, Αλκμήνη Χατζηγιάννη και Μαρία Μακρή συστήθηκαν στο κοινό το 2007 όταν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single «Σε Άλλη Σελίδα», ενώ το 2008 ακολούθησε το πρώτο τους ολοκληρωμένο CD με τίτλο «Μαζί».

Από τα συνολικά δέκα τραγούδια του άλμπουμ, αυτό που ξεχώρισε ήταν το «Μην Κάνεις Πως Δε Θυμάσαι» σε συνεργασία με τους ΝΕΒΜΑ. Ωστόσο, παρά την επιτυχία που γνώρισαν, οι Mystique διαλύθηκαν ξαφνικά το 2010 χωρίς να μάθουμε επίσημα τους λόγους.

Μερικά χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της η Αλκμήνη Χατζηγιάννη δήλωσε ότι «το συγκρότημα διαλύθηκε γιατί προφανώς αποφασίσαμε ότι αυτό το πράγμα ίσως για κάποιες έχει ολοκληρωθεί, ίσως κάποια από τις κοπέλες ήθελε να κάνει προσωπική καριέρα, όπως η Ελένη που πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά ήρθε ένα τέλμα.»

Το σίγουρο είναι ότι η πορεία της Ελένης Φουρέιρα μετά τη διάλυση των Mystique ήταν μόνο ανοδική. Συμμετείχε στο «Just The Two Of Us» όπου κέρδισε την πρώτη θέση μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη.

Έκτοτε βλέπει τα τραγούδια της να γίνονται επιτυχίες το ένα μετά το άλλο και τη σκηνική της παρουσία να κερδίζει πάντα τις εντυπώσεις, αποσπώντας θετικά σχόλια.

Ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της είναι αναμφίβολα η δεύτερη θέση που κέρδισε στην Eurovision το 2018, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το τραγούδι «Fuego» και βάζοντας «φωτιά» στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε και πάλι στην Eurovision ως γκεστ αυτή, κάτι που λέγεται ότι θα συμβεί και στη φετινή Eurovision 2024.

Αλκμήνη Χατζηγιάννη

Σήμερα η Αλκμήνη Χατζηγιάννη ζει στη Θεσσαλονίκη από όπου είναι και η καταγωγή της και συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι, κάνοντας live εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά και έχοντας κάνει στροφή στο λαϊκό ρεπερτόριο. Μάλιστα, είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν και τραγούδι «Θυμώνω» από τη Spicy Music.

Όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή της, έχει χαθεί με την Ελένη Φουρέιρα, αλλά έχει κρατήσει επαφή με το άλλο μέλος του γκρουπ, τη Μαρία Μακρή αν και δεν τη βλέπει όσο συχνά θα ήθελε λόγω των υποχρεώσεών τους.

Με μια ματιά στο προφίλ της στο Facebook, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι της αρέσει να πειραματίζεται με το χρώμα των μαλλιών της, αφού στις Mystique τη γνωρίσαμε ξανθιά, αλλά στη συνέχεια έβαψε τα μαλλιά της μαύρα, καστανά, αλλά και πάλι ξανθά αν και σε πιο σκούρα απόχρωση.

Μαρία Μακρή

Μετά τη διάλυση των Mystique η Μαρία Μακρή κυκλοφόρησε το 2012 ένα ακόμα τραγούδι με τους NEVMA, το «Τον Έλεγχο Χάνω», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Στη συνέχεια ως σόλο τραγουδίστρια έκανε το ντεμπούτο της το 2015 με το τραγούδι «Άρωμα».

Σήμερα η Μαρία Μακρή ζει στην Αθήνα και συνεχίζει να τραγουδάει σε νυχτερινά μαγαζιά, αφού η μεγάλη της αγάπη ήταν πάντα το τραγούδι.

Για αυτό τον λόγο άλλωστε έφυγε από τη Γερμανία όπου μεγάλωσε και γύρισε στην Ελλάδα, για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η καταγωγή της είναι από το Ρέθυμνο και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media.