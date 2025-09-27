Όταν η Ρένα Βλαχοπούλου έδωσε χαστούκι στη Μαρία Ιωαννίδου: «Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»

Μια αποκάλυψη που δεν πέρασε απαρατήρητη έκανε η Μαρία Ιωαννίδου στη στήλη «Vintage Stories» της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;».

Η αγαπημένη ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη συνεργασία της με τη Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι», αποκαλύπτοντας πως η θρυλική κωμικός της είχε δώσει ένα χαστούκι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Η Ρένα ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου. Μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι. Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ.

Μου έδωσε ένα χαστούκι και μου είπε “να μάθεις να είσαι επαγγελματίας”», εξομολογήθηκε η Ιωαννίδου, δίνοντας μια γεύση από το αυστηρό αλλά και παθιασμένο κλίμα των γυρισμάτων της εποχής.

Η ίδια δεν δίστασε να μιλήσει και για τις προσωπικές της επιλογές, εκφράζοντας τη βαθιά της μεταμέλεια για το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί. «Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί, λόγω της δουλειάς. Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές. Ντροπή μου που δεν έκανα ένα παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, η Ιωαννίδου αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Βαγγέλη Σειληνό, τον οποίο χαρακτήρισε «σημαντικό κεφάλαιο» στη ζωή της, αν και κράτησε μόλις δύο χρόνια. «Οι γονείς μου δεν ήθελαν να τον παντρευτώ. Δεν ταιριάζαμε», παραδέχτηκε.