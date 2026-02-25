Η Ρία Ελληνίδου έγινε γιγαντοαφίσα στην Time Square - H καμπάνια που την απογείωσε

Μια από τις σημαντικές στιγμές της καριέρας της βίωσε η Ρία Ελληνίδου, καθώς έφτασε στα billboards της Times Square της Νέας Υόρκης.

Η γνωστή τραγουδίστρια του λαϊκού κυκλοφόρησε πρόσφατα το τραγούδι της «Εξηγήστε μου» και κατάφερε να φτάσει την κορυφή των trending videos του ελληνικού YouTube, ξεπερνώντας το 1,1 εκατομμύριο προβολές σε 20 ημέρες, ενώ κατέκτησε το no1 του Shazam Viral Greece και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο Top 50 του Spotify.

Έτσι, έγινε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal του Spotify και η φωτογραφία της μετατράπηκε σε γιγαντοαφίσα στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece και μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ το «Εξηγήστε μου» περιλαμβάνεται και στην playlist Equal Global μαζί με τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες.