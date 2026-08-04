Η Ριάνα στα Μπαρμπέιντος: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με πούπουλα και κρύσταλλα σε φεστιβάλ

Τα πάνω κάτω έφερε για ακόμη μια φορά η Ριάνα με νέα εμφάνισή της στο Crop Over των Μπαρμπέιντος, φορώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές και αποκαλυπτικές στολές στο φεστιβάλ.

Η 38χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε ξανά στην πατρίδα της, προκειμένου να συμμετάσχει στη μεγάλη παρέλαση του Grand Kadooment, την κορύφωση των εορτασμών. Επέλεξε να φορέσει μια πολύχρωμη στολή με φτερά, κρύσταλλα και πολύχρωμα πετράδια σε πράσινες, τιρκουάζ, ροζ και χρυσές αποχρώσεις.

Παρά την τεράστια δημοφιλία της η τραγουδίστρια χόρεψε ξέφρενα στους δρόμους και έλαβε μέρος κανονικά στους εορτασμούς. Σε βίντεο από την παρέλαση φαίνεται να χορεύει, να στέλνει φιλιά προς το πλήθος και να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα.

Το Grand Kadooment αποτελεί το μεγάλο φινάλε του Crop Over, του σημαντικότερου θερινού φεστιβάλ των Μπαρμπέιντος. Η φετινή παρέλαση πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου. Οι ρίζες της γιορτής βρίσκονται στους εορτασμούς για την ολοκλήρωση της συγκομιδής ζαχαροκάλαμου. Το φεστιβάλ σταμάτησε τη δεκαετία του 1940, αλλά αναβίωσε το 1974 και εξελίχθηκε σε μία μεγάλη πολιτιστική διοργάνωση με μουσική, χορό, φαγητό και παραδοσιακές στολές.