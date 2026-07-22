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Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει στο μπάνιο με το εσώρουχό της - Και αυτός είναι σίγουρα ο πιο aesthetic τρόπος να πλύνεις δόντια

Η Σίντνεϊ Σουίνι μοιράστηκε ένα καρουζέλ από τις διακοπές που έκανε με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν, και τους φίλους τους στην Αυστραλία.

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Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι
Η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι | Photo by Monica Schipper/Getty Images
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Η Σίντνεϊ Σουίνι γνωρίζει πώς να τραβάει την προσοχή. Μπορεί τους προηγούμενους μήνες να βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω τόσο της προσωπικής ζωής της όσο και των επαγγελματικών επιλογών της, ωστόσο πλέον διανύει μια περίοδο ανάπαυλας. Η ηθοποιός έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση της με τον Σκούτερ Μπράουν, με τις κοινές αναρτήσεις στα social media να διαδέχονται η μία την άλλη.

Στο πλαίσιο των διακοπών του, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αυστραλία με την παρέα του, όπως γνωστοποίησε η Σίντνεϊ Σουίνι μέσα από τα social media.

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