Η Σοφία Καρβέλα ανέβασε φωτογραφία με μπικίνι και της κάνουν χυδαίο bullying: «Είναι υγιές και όμορφο αυτό;»

Τις διακοπές τη στην Τουρκία κάνει η σχεδιάστρια μόδας Σοφία Καρβέλα, η οποία μάλιστα «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και δύο φωτογραφίες από την παραλία με το μπικίνι που φορούσε.

Αρκετοί όμως ήταν αυτοί που «έτρεξαν» να της γράψουν αρνητικά σχόλια, άλλα χυδαία και στα όρια του διαδικτυακού bullying. Η ίδια σε κάποια απάντησε με ψυχραιμία.

Αλλοι επαίνεσαν το γυμνασμένο σώμα της και τους κοιλιακούς της, άλλοι όμως της έγραψαν πως είναι «πετσί και κόκκαλο» και ότι «δεν είναι υγιές και όμορφο αυτό». Το πήγαν παραπέρα μάλιστα λέγοντας πως το «προωθείται ως πρότυπο αυτό» γιατί «πολλά κορίτσια έχουν ψυχολογικά προβλήματα με την εμφάνιση».

Σοφία Καρβέλα | Instagram

Η Σοφία Καρβέλα απάντησε πως «είναι παράδειγμα προς αποφυγείν μην μασάς».

Σε άλλη περίπτωση αντέδρασε με έντονο ύφος σε σχόλιο που αμφισβητούσε την υγεία της και μεταξύ άλλων ανέφερε «βλέπω έναν σκελετό να περπατά» και «δεν είναι καθόλου νορμάλ να είμαστε πετσί και κόκκαλο».

Σε άλλο σχόλιο απάντησε: «Πρόσεχε γιατί δεν ξέρω αν μεταφέρεις στα κορίτσια σου τι είναι βλακεία».

Δεν είναι λίγοι πάντως που είπαν πως είναι υγιέστατη και γυμνασμένη και φυσικά ο καθένας κάνει αυτό που κρίνει για τον εαυτό του.

