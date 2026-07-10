Η Στεφανία Γουλιώτη «πήρε τα βουνά»: Η selfie από την κορυφή του Ολύμπου

Η Στεφανία Γουλιώτη δεν σταματά να κάνει challenge τον εαυτό της, αφού αυτή τη φορά πήρε κυριολεκτικά τα βουνά και κατέκτησε την κορυφή του Ολύμπου.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της με δημοσιεύσεις της στο Instagram αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από το κατόρθωμά της, βγάζοντα selfie από την κορυφή Στεφάνι του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας.

Instagram / @stefaniagoulioti