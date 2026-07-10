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Η Στεφανία Γουλιώτη «πήρε τα βουνά»: Η selfie από την κορυφή του Ολύμπου

H Στεφανία Γουλιώτη κατέκτησε την κορυφή «Στεφάνι» του Ολύμπου, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών που κόβουν την ανάσα.

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Η selfie της Στεφανίας Γουλιώτη στην κορυφή του Ολύμπου
Η selfie της Στεφανίας Γουλιώτη στην κορυφή του Ολύμπου | Instagram / @stefaniagoulioti
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Η Στεφανία Γουλιώτη δεν σταματά να κάνει challenge τον εαυτό της, αφού αυτή τη φορά πήρε κυριολεκτικά τα βουνά και κατέκτησε την κορυφή του Ολύμπου.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της με δημοσιεύσεις της στο Instagram αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από το κατόρθωμά της, βγάζοντα selfie από την κορυφή Στεφάνι του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας.

Στεφανία Γουλιώτη
Instagram / @stefaniagoulioti

 

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