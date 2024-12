Η στιγμή που η Μαράια Κάρεϊ δίνει αυτόγραφο στη Ριάνα υπογράφοντας στο στήθος της

Κάθε Δεκέμβριο η Μαράια Κάρεϊ έχει την τιμητική της αφού το All I Want For Christmas, το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς 30 χρόνια πριν, παίζει παντού, ενώ πλέον στο Spotify, σύμφωνα με το People, έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams.

Η Μαράια Κάρεϊ ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου έκανε περιοδεία με τίτλο «Christmas Time» με πολλές live εμφανίσεις σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και χθες Τρίτη (17/12) ήταν το τελευταίο live της στο Barclays Center στο Μπρούκλιν όπου έδωσε το «παρών» και η Ριάνα, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, A$AP Rocky και τον Jason Lee.

Όπως αναφέρει το E Online, ο φακός τσάκωσε τη Ριάνα να στέκεται στην πρώτη σειρά και να σιγοτραγουδάει κάποιες από τις επιτυχίες της Μαράια Κάρεϊ, μεταξύ των οποίων και το All I Want For Christmas.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο έβγαλε τα γυαλιά ηλίου που φορούσε και χαιρέτισε τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», η οποία την εντόπισε στο κοινό και κατευθύνθηκε προς τη μεριά της.

Τότε η Ριάνα της είπε «θέλω ένα αυτόγραφο», εκείνη δεν της χάλασε χατίρι και ενώ της έδινε αυτόγραφο στο στήθος, η Ριάνα έλεγε από το μικρόφωνο: «Η Μαράια Κάρεϊ υπογράφει στο στήθος μου. Αυτό είναι επικό».