Η στιγμή που ο Τζάστιν Μπίμπερ πετάει μπουκάλι στους παπαράτσι

Η σχέση του Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι, είναι τεταμένη εδώ και χρόνια - σχεδόν από το ξεκίνημά του. Ο τραγουδιστής έχει ζητήσει πολλάκις τον σεβασμό και την ιδιωτικότητα, κάτι που οι φωτογράφοι έχουν δείξει με κάθε τρόπο πόσο αδιάφορη τους περνάει η επιθυμία του.

Η απογοήτευση του Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται πως ξεχείλισε, καθώς το βράδυ της Παρασκευής και ενώ έβγαινε έξω από εστιατόριο μαζί με την Χέιλι, ο τραγουδιστής πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς τους παπαράτσι.

