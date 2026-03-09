Η στιγμή που ο Τζάστιν Μπίμπερ πετάει μπουκάλι στους παπαράτσι

Η σχέση του Τζάστιν Μπίμπερ με τους παπαράτσι, είναι τεταμένη εδώ και χρόνια - σχεδόν από το ξεκίνημά του. Ο τραγουδιστής έχει ζητήσει πολλάκις τον σεβασμό και την ιδιωτικότητα, κάτι που οι φωτογράφοι έχουν δείξει με κάθε τρόπο πόσο αδιάφορη τους περνάει η επιθυμία του.
Η απογοήτευση του Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται πως ξεχείλισε, καθώς το βράδυ της Παρασκευής και ενώ έβγαινε έξω από εστιατόριο μαζί με την Χέιλι, ο τραγουδιστής πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς τους παπαράτσι.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Προειδοποίηση από τη Διευθύντρια του ΔΝΤ: «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
- Ανησυχία για τη «μαύρη βροχή» μετά τις επιδρομές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν - Τι είναι και τι προκαλεί
- Κατερίνα Καινούργιου: Η απάντηση για την τύχη του σκηνοθέτη μετά τα πλάνα με το σάντουιτς
- Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος η ηθοποιός - «Το θέλαμε και το προσπαθήσαμε πολύ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.