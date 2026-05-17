Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla: «Αγκαλίτσα;»

Πριν αναχωρήσει από τη Βιέννη, ο Ακύλας μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram για τη 10η θέση του στη Eurovision.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως δεν ήθελε να στενοχωρήσει κανέναν, ενώ χαρακτήρισε το ταξίδι του μαγικό και ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τη στήριξη.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Akylas αναφέρει:

«Είναι 7:00 το πρωί. Είμαι στη Βιέννη, σε μια ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται, γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήτανε μαγικό. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Η ζωή μου ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε 10 χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, το οποίο βγαίνει σε μια βδομάδα, στήσαμε το tour που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις, χάος, τόση πολλή αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά.

Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί στεναχωρήθηκα λίγο. Κυρίως γιατί δεν ήθελα να στεναχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό, γιατί έτσι μου γλύκαναν την καρδούλα. Να ξέρετε ότι όλη η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά γι’ αυτό το πρότζεκτ. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά.

Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα. Θα χορεύουμε σε beach bar παντού και club. Σας έχω αλμπουμάρα, εντάξει. Την ετοίμαζα παράλληλα με όλο αυτό που γινότανε».

