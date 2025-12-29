Η συγκινητική εξομολόγηση της Βούλας Πατουλίδου: «Είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο του πένθους»

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για την απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο με την ίδια να μην κρύβει ότι το πένθος είναι μη διαχειρίσιμο επειδή είναι μη αναστρεέψιμο.

Ακόμα αναφέρθηκε και στα θύματα των Τεμπών, αφού στο ίδιο νεκροταφείο βρίσκονται και οι τάφοι για τέσσερα θύματα από τη σιδηροδρομιή τραγωδία των Τεμπών.

«Πατουλίδου σ'αγαπώ και στο καλό να πας και ο Θεός μαζί σου. Αυτά ήταν τα λόγια του άντρα μου, Δημήτρη. Ήταν ένας καλός σύντροφος. Ο καρκίνος του συζύγου μου μας έκανε να ξανασυστηθούμε, να αγαπηθούμε και να συγχωρεθούμε», δήλωσε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

«Το πένθος το διαχειρίζομαι δύσκολα. Το πένθος είναι απώλεια. Είναι μη διαχειρίσιμο το μη αναστρέψιμο, δηλαδή το ότι δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Αυτό σε ζορίζει, είναι μη διαχειρίσιμο.

Υπάρχουν στιγμές που λέω "Που είσαι; Γιατί δεν απαντάς; Μου λείπεις". Ίσως ο χρόνος να μαλακώσει αυτό το πολύ έντονο των συναισθημάτων της φυγής, του κενού», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η ίδια.

«Στο ίδιο νεκροταφείο είναι τα τέσσερα παιδιά από τα Τέμπη. Όταν έρχονται οι γονείς, κατεβάζω τα μάτια γιατί είναι λογικό απέναντι σ’ αυτά τα 57 παιδιά που χάθηκαν.

Το 100% της Ελλάδας είναι υπεύθυνη γιατί είναι άδικο, μια λέξη πάρα πολύ λίγη γι’ αυτό που συνέβη» τόνισε η Βούλα Πατουλίδου με την ίδια να μην κρύβει ότι φέτος αν και λατρεύει τα Χριστούγεννα, ήξερε από πριν ότι δεν θα είναι εύκολες οι γιορτές.