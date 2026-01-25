Η ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ στην οποία κανείς δεν ήθελε να συμμετάσχει

Μα είμαστε σοβαροί; Μπορεί μια από τις πιο ποθητές γυναίκες του πλανήτη να δεχτεί απορρίψεις; Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο, για τη global megastar Jennifer Lopez; Κι όμως η JLO έχει πολύ «ζεστή» και πρόσφατη μια απόρριψη που πόνεσε πολύ. Δεν ήταν καν ερωτική.

Πριν από δύο χρόνια η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μια ιδέα αρκετά μεγαλεπίβολη και έψαχνε συμπαραστάτες. Ήθελε να δημιουργήσει την ταινία "This Is Me… Now: A Love Story", η οποία θα συνόδευε την κυκλοφορία του ένατου άλμπουμ της. Θα ήταν ένα πολύ ακριβό, «λουστραρισμένο» ρομάντζο με αρκετά ακριβά ειδικά εφέ. Θα ήταν το προσωπικό της «Μπεν Χουρ».

Η Τζένιφερ κάλεσε τους καλύτερους φίλους της για να συμμετάσχουν. Η Τζέιν Φόντα, η Σοφία Βεργκάρα και ο Μπεν Άφλεκ (παρά το «βεβαρημένο» παρελθόν τους) δέχτηκαν αμέσως.

Κάπου εκεί ξεκίνησαν τα «άκυρα», οι αρνήσεις. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός σελέμπριτι απάντησε στη Λόπεζ με την ίδια δικαιολογία: «μη διαθέσιμος». Πρόκειται για ένα «κωδικό» της βιομηχανίας που εκφράζει με τον πιο ήπιο τρόπο το «δεν θέλω να το κάνω, μήπως είμαι μέρος μιας επικής αποτυχίας». Ανάμεσά στους διάσημος που αρνήθηκαν ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τζέισον Μομόα, ο Τζέιμς Κόρντεν, η Αριάνα Γκράντε και ο Σνουπ Ντογκ.

Η JLO όχι μόνο δεν το πήρε προσωπικά, αλλά απάντησε πολύ ήρεμα και ανθρώπινα σε όσους απέρριψαν την πρόταση της. Είπε «Δεν θέλω να πιέσω κανέναν που δεν πιστεύει ότι αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Κανείς δεν θέλει να μου πει “όχι”, το καταλαβαίνω, αλλά όταν ένας ηθοποιός δεν του αρέσει ένα σενάριο ή ανησυχεί γι’ αυτό, αυτό λέει. Το ξέρω. Το έχω κάνει κι εγώ».

Κι όμως, αυτή δεν ήταν η χειρότερη «χυλόπιτα» για τη Λατίνα show woman, η οποία είχε συμφωνήσει αρχικά με ένα μεγάλο στούντιο για να αναλάβει τη χρηματοδότηση της παραγωγής, το οποίο τελικά αποχώρησε. Η Λόπεζ έμεινε μόνη με έναν λογαριασμό 20 εκατομμυρίων δολαρίων που έπρεπε να καλύψει. Επιπλέον, μιας και επρόκειτο για ένα «προτζεκτ ματαιοδοξίας» η Λόπεζ γύρισε και ντοκιμαντέρ για τα γυρίσματα της ταινίας, στο οποίο είπε ότι το στούντιο δεν καταλάβαινε την κατεύθυνση που είχε πάρει και δεν είχε εμπιστοσύνη στο όραμά της.

Δεν μέτρησε τα λόγια της, το μόνο βέβαιο

Τελικά, οι κριτικές για το This Is Me… Now: A Love Story δεν ήταν τόσο κακές όσο θα περίμενε κανείς και η ταινία βρέθηκε στο Top 10 streaming ταινιών της πλατφόρμας Amazon Prime. Το λές και μικρή παρηγοριά, πατ-πατ στην πλάτη.