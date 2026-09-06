Η ταινία του 1992 που θα μπορούσε να είχε χαρίσει το Όσκαρ στον Τζόνι Ντεπ, αν δεν είχε απορρίψει τον ρόλο

Αν και ο Τζόνι Ντεπ έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ, υπάρχει ένα επιχείρημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί: τουλάχιστον σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις, η υποψηφιότητά του ήρθε σε χρονιές όπου ο ανταγωνισμός στην κατηγορία του Α΄ Ανδρικού Ρόλου δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Η πρώτη του υποψηφιότητα ήρθε για το Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, χάρη στην ερμηνεία του ως Τζακ Σπάροου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο χαρακτήρας εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς κινηματογραφικούς ήρωες του 21ου αιώνα, ωστόσο δεν πρόκειται ακριβώς για το είδος της ερμηνείας που συνήθως κερδίζει την εύνοια της Ακαδημίας.

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