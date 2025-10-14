Η τελευταία ταινία του Άλκη Γιαννακά είχε μια υπερ-καλτ σκηνή ξύλου

Το «Ρεμάλι της Φωκίονος Νέγρη», ο ηθοποιός που συνέδεσε το όνομα του με την αστυνομική μυθοπλασία του ασπρόμαυρου αλλά και του έγχρωμου κινηματογράφου, ο ζεν πρεμιέ που προκαλούσε ταραχή με την παρουσία του, ο Άλκης Γιαννακάς, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο ηθοποιός κατάφερε να δημιουργήσει φήμη γύρω από το όνομα του, παίζοντας τον μοιραίο, τον παραβατικό, τον νέο που ζούσε σαν ένας Τζέιμς Ντιν της Μεσογείου, στα όρια το νόμου.

Το ιδανικό σενάριο για την κινηματογραφική του διαδρομή θα ήταν να μπορούσε να παίζει, σαν άλλος Ντόριαν Γκρει, το Ρεμάλι για πάντα. Επειδή όμως η είσοδος του στη μέση ηλικία συνέπεσε με την παρακμή και το τέλος της Φίνος Φιλμ, ο Γιαννακάς αναγκάστηκε να παίξει και σε ταινίες από την εποχή της βιντεοκασέτας.

Η τελευταία του ταινία είχε τίτλο «Κόκκινο Χρυσό» και αποτελούσε μεσαίου μήκους παραγωγή, πιλότο για τηλεοπτική σειρά, η οποία δεν προβλήθηκε ποτέ.

Η σύνοψη της υπόθεσης:

Ο Σπύρος Σταθάτος υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού. Όταν παίρνει το απολυτήριο έρχεται σε σύγκρουση με τον πατέρα του γιατί δεν θέλει να συμβιβαστεί με τη δουλειά του. Θέλοντας να πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει παλαιστής, εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι και πηγαίνει στην Αθήνα όπου συναντάει τον θείο του, Μπάμπη. Με την βοήθεια του γνωρίζει τον Ριχάρδο, έναν προπονητή, και ξεκινάει τους αγώνες όμως έχει να αντιμετωπίσει πράγματα που δεν περίμενε.

Και μια επική στιγμή