Η τοξικότητα στον χώρο εργασίας μας γερνά πιο γρήγορα, σύμφωνα με έρευνα

Αν βιώνεις τοξικότητα στη δουλειά, στη σχέση, στην οικογένεια ή στον στενό σου φιλικό περίγυρο, τότε καταλαβαίνεις απόλυτα το πόσο σε καταβάλλει ψυχικά.

Σκέφτεσαι και συζητάς καθημερινά πράγματα και καταστάσεις, με αποτέλεσμα όλο αυτό να σου ρουφά την ενέργεια, αλλά και να σου ρίχνει την ψυχολογία στα τάρταρα. Σύμφωνα με νέα έρευνα κιόλας, σε γερνάει πριν την ώρα σου.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PNAS, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ότι η τοξικότητα και η αρνητικότητα στη ζωή ενός ατόμου, συνδέονται με επιτύχανση της γήρανσης.

