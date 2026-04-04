Η Τούνη βγήκε για ποτό και στο διπλανό τραπέζι ήταν ο καταδικασμένος για το revenge porn - «Ζήτησα να τον διώξουν»

Η Ιωάννα Τούνη, μέρες μετά τη δικαίωσή της από το δικαστήριο για την υπόθεση του revenge porn σε βάρος της, ήρθε και πάλι ενώπιον του καταδικασθέντα, σε νυχτερινό κέντρο όπου βρέθηκε για να διασκεδάσει.

Με story της στο Instagram, η influencer ενημέρωσε πως είχε βγει με την παρέα της, όταν διαπίστωσε πως στο διπλανό τους τραπέζι «διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn βίντεο».

Ζήτησε από τους υπευθύνους να τους απομακρύνουν, κάτι που δεν έγινε, και έτσι αποφάσισε να φύγει εκείνη καθώς «το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο».

Αναλυτικά, έγραψε: «Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου, να γιορτάσουμε στο Barbarella... και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn βίντεο... ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με 3 χρόνια «φυλάκισης». Φυσικά το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους στο μαγαζί να διώξουν αυτό τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ... όποτε μόλις αποχώρησα και εγώ και η παρέα μου...».

Σε δεύτερο story δημοσιοποίησε και μία εικόνα του ατόμου αυτού.

Το story της Ιωάννας Τούνη | Instagram/j.touni



