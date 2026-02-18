Η τρυφερή αναφορά του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στον πατέρα του και το τραγούδι που «ξύπνησε» την μνήμη

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή μοιράστηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, όταν ρωτήθηκε για το τραγούδι που επέλεξε να ακουστεί στην εκπομπή.

Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε πως το «Μην το πεις πουθενά» του Στάθη Δρογώση, είναι ένας βαθιά προσωπικός φόρος τιμής στον πατέρα του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μέσα στους στίχους του τραγουδιού βρίσκει ένα κομμάτι συναισθήματος που τον συνδέει με εκείνον. «Το τραγούδι που επέλεξα είναι ένας στίχος που εκφράζει ένα κομμάτι συναισθήματος για τον πατέρα μου. Είναι ένα μοτίβο για εκεί», είπε, με τη φωνή του να σπάει.

Μίλησε επίσης για τη σημασία της μνήμης και της πραγματικής εμπειρίας, τονίζοντας πως συχνά παρασυρόμαστε από προσδοκίες, φόβους ή μοιρολατρία.

«Μην πέφτουμε… είναι ανθρώπινο, το καταλαβαίνω. Είναι μια μνήμη του “πώς θα πρέπει να ζούμε τα πράγματα” και όχι του τι φανταζόμαστε ή ελπίζουμε», σημείωσε.