Η Τζένη Μπότση αποκαλύπτει: Γιατί παραλίγο να μην πει το «Τι έγινε Κωστάκη;»

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» στο ΣΚΑΪ, η Τζένη Μπότση βρέθηκε απέναντι στον Φάνη Λαμπρόπουλο σε μια κουβέντα γεμάτη χιούμορ και ανατροπές.

Ο παρουσιαστής δεν άργησε να αναφερθεί στη διαφήμιση όπου η ηθοποιός εμφανίζεται με μουστάκι, προκαλώντας γέλια και σχόλια.

«Τζένη Μπότση, τελευταία φορά που σε είδα ήταν σ’ αυτή την περιβόητη διαφήμιση που κάνατε που έχεις σκάσει με το μουστάκι και πολύ γέλασα.

Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω εκεί που είσαι με το μουστάκι; Πόσα πήρες;» ρώτησε ο Φάνης με το γνώριμο του ύφος.

Η απάντηση της ηθοποιού ήταν άμεση: «Φυσικά, θα σου απαντήσω. Κοίτα, δεν πήρα! Ήθελα πάντα να φορέσω ένα μουστάκι».

Αμέσως μετά, η Τζένη Μπότση μοιράστηκε την ιστορία πίσω από τη φράση που έγινε θρύλος:

«Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;». Όπως εξήγησε, η ατάκα από το «Σημάδι του έρωτα» ήταν εκείνη που την καθιέρωσε, αν και αρχικά δίσταζε να την πει.

«Φυσικά και με στιγμάτισε το “Σημάδι του έρωτα” και το αγαπώ. Είναι η πρώτη μου μεγάλη δουλειά, από εκεί με έμαθε ο κόσμος και αυτή την ατάκα την αγαπούν ακόμα. Ήταν γραμμένη στο σενάριο και η αλήθεια είναι πως αρχικά δεν ήθελα να την πω».

Η ίδια θυμάται τον προβληματισμό της: «Λέω “ρε παιδιά, τώρα πως θα πω αυτή την ατάκα χωρίς να ακουστεί αστεία;”. Θέλω να πω όμως ότι τελικά αυτή ήταν η ατάκα που με έκανε και υπάρχω μέχρι τώρα. Παραλίγο να μην την πω, ναι».

Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η Τζένη Μπότση απέδειξε για άλλη μια φορά πως οι πιο απρόσμενες στιγμές είναι εκείνες που μένουν αξέχαστες.