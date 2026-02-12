Η Τζένιφερ Άνιστον έχει γενέθλια και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, της ευχήθηκε με τον πιο cute τρόπο

Τα γενέθλιά της είχε στις 11 Φεβρουαρίου η Τζένιφερ Άνιστον συμπληρώνοντας 56 κύκλους ζωής σε αυτόν τον πλανήτη. Η πρωταγωνίστρια των «Friends» έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη για τον εαυτό της και ευγνώμων για την πορεία της, αφού κατάφερε να δει τα όνειρά της να γίνονται πραγματικότητα. Πέρα από την καλή πορεία των επαγγελματικών της, τους τελευταίους μήνες απολαμβάνει εξίσου πολύ και την προσωπική ζωή της, καθώς είναι σε σχέση με τον Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τον δεσμό τους και μπορεί να μην κρύβονται, ωστόσο είναι χαμηλών τόνων.

