Η Τζέσικα Άλμπα ζυμώνει «ελληνικά κεφτεδάκια με τζατζίκι» στο Instagram

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο Τζέσικα Άλμπα, προχώρησε σήμερα (4/10) σε μια ανάρτηση στο Instagram που...δεν είναι από αυτές που έχουμε συνηθίσει στα social media της.
«Σκαλίζοντας» το προφίλ της θα δούμε beauty περιεχόμενο και εντυπωσιακές selfies. Ωστόσο, σήμερα γύρισε βίντεο για το «πώς να φτιάξετε ελληνικά κεφτεδάκια».
Συγκεκριμένα η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση αναφέρει: «Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα»
Φορώντας ποδιά, η ηθοποιός ξεκίνησε να ζυμώνει τα κεφτεδάκια παραθέτωντας αναλυτικά την ελληνική συνταγή.
