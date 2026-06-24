Η Τζέσικα Σίμπσον θα έβγαινε ραντεβού από το Instagram, αρκεί ο άλλος να είναι Verified

Η Τζέσικα Σίμπσον δεν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που φέρνει το φλερτ μέσω των social media στο επίκεντρο των σχέσεων. Για την ακρίβεια, είναι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες - ακόμα κι αν αυτές προέρχονται από το Instagram - αρκεί να πληρούν μια βασική προϋπόθεση.
Η 45χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας βρέθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο να δεχόταν ένα φλερτ μέσω direct message.
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