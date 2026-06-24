Μενού

Η Τζέσικα Σίμπσον θα έβγαινε ραντεβού από το Instagram, αρκεί ο άλλος να είναι Verified

Η Τζέσικα Σίμπσον είναι ανοιχτή στις διαδικτυακές γνωριμίες μέσω των social media, ωστόσο ο εκάστοτε κύριος πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια.

Reader symbol
Newsroom
Τζέσικα Σίμπσον
Τζέσικα Σίμπσον | Instagram/ jessicasimpson
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Τζέσικα Σίμπσον δεν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που φέρνει το φλερτ μέσω των social media στο επίκεντρο των σχέσεων. Για την ακρίβεια, είναι ανοιχτή σε νέες γνωριμίες - ακόμα κι αν αυτές προέρχονται από το Instagram - αρκεί να πληρούν μια βασική προϋπόθεση.

Η 45χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας βρέθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική ζωή της και το ενδεχόμενο να δεχόταν ένα φλερτ μέσω direct message.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE