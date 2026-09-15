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Η Τζιν Σμαρτ μόλις έγραψε ιστορία στα Emmy: Η συγκινητική αφιέρωση μετά τη μεγάλη νίκη

Η Τζιν Σμαρτ έγραψε ιστορία στα βραβεία Emmy 2026, καθώς απέσπασε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη της και ρεκόρ 8 βραβείων.

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Τζιν Σμαρτ
Τζιν Σμαρτ | Shutterstock
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Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τη Μαρίσκα Χαργκιτέι να αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη οικοδέσποινας.

Μία από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιά ήταν η Τζιν Σμαρτ, η οποία κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη φορά το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά, για την πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς «Hacks».

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