Η «υπερπαραγωγή» της Μελάνια στον Λευκό Οίκο: 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα και 2.500 αστέρια

Η Μελάνια Τραμπ «άνοιξε τις πόρτες» στον Λευκό Οίκο και βίντεο μαρτυρούν τον στολισμό «υπερπαραγωγή» για τα φετινά Χριστούγεννα στην προεδρική κατοικία.

Συνολικά, όπως αναφέρει το Mega, στον Λευκό Οίκο, 150 εθελοντές στόλισαν 51 Χριστουγεννιάτικα δέντρα, με αμέτρητα λαμπάκια και πάνω από 2.500 αστέρια.

Μάλιστα, ο στολισμός ενέχει και συμβολισμούς καθώς πέρασαν 250 χρόνια από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησία το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το φετινό μήνυμα, της Μελάνια Τραμπ για τις γιορτές ήταν λακωνικό: «Αυτά τα Χριστούγεννα ας γιορτάσουμε την αγάπη που έχουμε μέσα μας και ας την μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας.