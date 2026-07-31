Η Ζεντάγια ως άλλη Μέρι Τζέιν, με φόρεμα βγαλμένο από τις σελίδες των κόμικς, 39 χρόνια μετά

Η Ζεντάγια συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στην περιοδεία προώθησης της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι κάθε της look κρύβει μια ξεχωριστή ιστορία.

Αυτή τη φορά, στο after party της πρεμιέρας, η ηθοποιός εμφανίστηκε με μία custom δημιουργία του LaQuan Smith, σε styling του Λο Ροτς, η οποία αποτελεί φόρο τιμής στην εμβληματική ηρωίδα Μέρι Τζέιν Γουάτσον και σε ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν.

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