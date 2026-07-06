Η Ζεντάγια σαν αρχαιοελληνική θεά με costume του οίκου Jacquemus

Η Ζεντάγια βρέθηκε στο Λονδίνο για τη φωτογράφιση της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Odyssey», στην οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά, και η εμφάνισή της ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει.
Επιλέγοντας μια costume made δημιουργία του οίκου Jacquemus, η 29χρονη σταρ χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της, και έμοιαζε σαν πραγματική αρχαιοελληνική θεά.
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