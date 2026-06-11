Η Ζιζέλ Μπούντχεν φωτογραφίζεται ξανά για το εξώφυλλο του περιοδικού W, μετά από 19 χρόνια

Το όνομα της Ζιζέλ Μπούντχεν είναι ευρέως γνωστό. Το supermodel που μονοπώλησε το ενδιαφέρον κοινού, πρακτορείων, περιοδικών και οίκων μόδας έχει γίνει γνωστή για το απαράμιλλο στιλ της, τη φινέτσα αλλά και το σεξαπίλ της, κάτι που όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη του περιοδικού W δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις της.
Τώρα, μετά από 19 χρόνια, με το τελευταίο της εξώφυλλο στο περιοδικό W να είναι για το τεύχος του Ιουλίου του 2007, το 45χρονο μοντέλο πρωταγωνίστησε στο τρίτο ειδικό καλοκαιρινό τεύχος, σηματοδοτώντας την 15η φορά που φωτογραφίζεται για το περιοδικό.
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