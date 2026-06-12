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Η Ζόι Κράβιτζ είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια: «Είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι, θα γεράσεις»

Η Ζόι Κράβιτζ έκανε την πιο ωμή τοποθέτηση για τα «σημάδια» που αφήνει ο χρόνος στο πέρασμά του. «Είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι, θα γεράσεις» είπε και είμαστε μαζί της.

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Ζόι Κράβιτζ
Ζόι Κράβιτζ | Jordan Strauss/Invision/AP
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Σε μια εποχή όπου η νεότητα αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «υποχρέωση» και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θεωρεί πως κάθε ρυτίδα χρειάζεται «διόρθωση», η Ζόι Κράβιτζ επιλέγει να αντισταθεί στο μαζικό κύμα των αισθητικών παρεμβάσεων και να αγκαλιάσει τον εαυτό της με τα όποια σημάδια αφήνει στο πρόσωπό της ο χρόνος που κυλά.

Η ηθοποιός πέτυχε τον απόλυτο στόχο - που στις ημέρες μας δεν είναι καθόλου δεδομένος ούτε εύκολος: να αποδεχτεί ότι μεγαλώνει. Τι πιο φυσιολογικό, τι πιο όμορφο;

Η Ζόι Κράβιτζ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της Vogue και μοιράστηκε την άποψή της για τη γήρανση, λέγοντας κάτι εξαιρετικά απλό και ταυτόχρονα τόσο απελευθερωτικό: είτε προβείς σε αισθητικές παρεμβάσεις είτε όχι, ο χρόνος θα συνεχίσει να περνά και εσύ θα συνεχίσεις να μεγαλώνεις.

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