Ιδιωτική λίμνη, prive καταφύγιο και σινεμά: Πουλήθηκε το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο για 315 εκατ. ευρώ

Πουλήθηκε το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία, για το αστρονομικό ποσό των 315 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο λόγος, για το Providence House, στο Λονδίνο, κατοικία από τον κατασκευαστή Nick Candy.

Ενώ η όψη του φέρνει σε ένα νεοκλασσικό σπίτι, όπως επισημαίνει ο Alpha, έχει σύγχρονές υποδομές. Ενδεικτικά διαθέτει:

Το πιο σύγχρονο ιδιωτικό καταφύγιο του κόσμου

του κόσμου Ιδιωτική λίμνη

Κινηματογράφο

Ιδιωτικό σπα

Δικό του οπωρώνα

16 υπνοδωμάτια

Σάουνα και χαμάμ

Ο μεσίτης είναι Ελληνοκύπριος και είναι άγνωστο το ποιος είναι ο αγοραστής. Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί.