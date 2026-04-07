Μενού

Ιδιωτική λίμνη, prive καταφύγιο και σινεμά: Πουλήθηκε το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο για 315 εκατ. ευρώ

Reader symbol
Newsroom
londino
Το Providence House, το ακριβότερο σπίτι του κόσμου στο Λονδίνο. | Alpha@Glomex
  • Α-
  • Α+

Πουλήθηκε το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία, για το αστρονομικό ποσό των 315 εκατομμυρίων ευρώ. 

Ο λόγος, για το Providence House, στο Λονδίνο, κατοικία από τον κατασκευαστή Nick Candy.

Ενώ η όψη του φέρνει σε ένα νεοκλασσικό σπίτι, όπως επισημαίνει ο Alpha, έχει σύγχρονές υποδομές. Ενδεικτικά διαθέτει: 

  • Το πιο σύγχρονο ιδιωτικό καταφύγιο του κόσμου 
  • Ιδιωτική λίμνη 
  • Κινηματογράφο 
  • Ιδιωτικό σπα 
  • Δικό του οπωρώνα
  • 16 υπνοδωμάτια 
  • Σάουνα και χαμάμ 

Ο μεσίτης είναι Ελληνοκύπριος και είναι άγνωστο το ποιος είναι ο αγοραστής. Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE