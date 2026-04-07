Ιδιωτική λίμνη, prive καταφύγιο και σινεμά: Πουλήθηκε το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο για 315 εκατ. ευρώ

Πουλήθηκε το ακριβότερο σπίτι στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία, για το αστρονομικό ποσό των 315 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο λόγος, για το Providence House, στο Λονδίνο, κατοικία από τον κατασκευαστή Nick Candy.
Ενώ η όψη του φέρνει σε ένα νεοκλασσικό σπίτι, όπως επισημαίνει ο Alpha, έχει σύγχρονές υποδομές. Ενδεικτικά διαθέτει:
- Το πιο σύγχρονο ιδιωτικό καταφύγιο του κόσμου
- Ιδιωτική λίμνη
- Κινηματογράφο
- Ιδιωτικό σπα
- Δικό του οπωρώνα
- 16 υπνοδωμάτια
- Σάουνα και χαμάμ
Ο μεσίτης είναι Ελληνοκύπριος και είναι άγνωστο το ποιος είναι ο αγοραστής. Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί.
- Ο «πατέρας» των Ταγμάτων Ασφαλείας: Όταν ο Ιωάννης Ράλλης αναλάμβανε τελευταίος κατοχικός πρωθυπουργός
- Ο μήνας πρόωρων εκλογών που ακούει ο Μητσοτάκης, το πραγματικό ασυμβίβαστο και τα υπομνήματα
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
- Δήμος Μεσολογγίου: «Πράξη σεβασμού ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου - Δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση»
