Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι καλοκαιρινές πόζες με μαγιό από τις διακοπές της και το «ευχαριστώ»

Την ονομαστική της γιορτή είχε χθες Δευτέρα (20/7) η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Σίφνο για διακοπές και θέλησε να ευχαριστήσει τους followers της για τις ευχές.

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου... Σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια!

Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί», έγραψε στην ανάρτησή της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, συνοδεύοντάς τη με πολλές φωτογραφίες τόσο δικές της με μαγιό όσο και το τοπίο του νησιού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Beauté η παρουσιάστρια του Star είχε δηλώσει:

«Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα περάσω καλά στο GNTM. Έχω προσπαθήσει πολύ. Για μένα ψυχολογικά πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς βοήθησαν οι συνεργάτες μου να το διαχειριστώ. Το GNTM ήταν ένα πρόγραμμα που με έφερε στην τηλεόραση, μου άλλαξε τη ζωή.

Ίσως πέρυσι ήταν νωπό για μένα. Ωστόσο, βοήθησε η αλλαγή του format, οι υπέροχοι συνεργάτες αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν, με τους οποίους γίναμε φίλοι… Η αγάπη τους μου γιάτρεψε μια βαθιά πληγή. Γι’ αυτό τώρα είμαι έτοιμη να το απολαύσω».

Στην ίδια συνέντευξη η ίδια είχε αναφέρει ακόμα: «Τις fake συμπεριφορές τις έχω αποδεχτεί. Δεν έχω καταλήξει αν με έχουν πληγώσει, σίγουρα όμως με έχουν στεναχωρήσει.

Τα πρώτα χρόνια με προβλημάτιζαν πολύ, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, που δεν μπορούσα να αποδεχτώ. Σήμερα γνωρίζω ότι συμβαίνουν σε όλα τα επαγγέλματα και καταλήγω στο ότι δεν με αφορούν».