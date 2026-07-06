Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει»

Με αφορμή τις οντισιόν για τον νέο κύκλο του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μία νεά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Beauté, τονίζοντας πως διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της.

«Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα περάσω καλά στο GNTM. Έχω προσπαθήσει πολύ. Για μένα ψυχολογικά πέρυσι ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς βοήθησαν οι συνεργάτες μου να το διαχειριστώ. Το GNTM ήταν ένα πρόγραμμα που με έφερε στην τηλεόραση, μου άλλαξε τη ζωή. Ίσως πέρυσι ήταν νωπό για μένα. Ωστόσο, βοήθησε η αλλαγή του format, οι υπέροχοι συνεργάτες αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν, με τους οποίους γίναμε φίλοι… Η αγάπη τους μου γιάτρεψε μια βαθιά πληγή. Γι’ αυτό τώρα είμαι έτοιμη να το απολαύσω», δήλωσε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Η δημοσιότητα είναι κάτι μαγικό, που σου φέρνει πολλή αγάπη. Ο κόσμος σού την προσφέρει απλόχερα από το πουθενά, το απολαμβάνω και τους ευχαριστώ γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Οι περιπτώσεις που με έχει στεναχωρήσει η δημοσιότητα είναι όταν, προκειμένου να γίνουν σχόλια, άτομα από τον δικό μας χώρο προσπαθούν να σε διαβάλουν, να σε βάλουν σε έναν κύκλο στον οποίο δεν ανήκεις, και καλλιεργούνται εντυπώσεις για θέματα ανύπαρκτα. Πάλι όμως στο τέλος της ημέρας δεν τα παίρνω μέσα μου, δεν τα κρατάω, γιατί τα πράγματα που γίνονται για να σε στεναχωρήσουν δεν είναι αληθινά», είπε επίσης και συμπλήρωσε:

«Τις fake συμπεριφορές τις έχω αποδεχτεί. Δεν έχω καταλήξει αν με έχουν πληγώσει, σίγουρα όμως με έχουν στεναχωρήσει. Τα πρώτα χρόνια με προβλημάτιζαν πολύ, ήταν κάτι το εξωπραγματικό, που δεν μπορούσα να αποδεχτώ. Σήμερα γνωρίζω ότι συμβαίνουν σε όλα τα επαγγέλματα και καταλήγω στο ότι δεν με αφορούν».

Σε ερώτηση για το πόσο της κόστισε το δημόσιο «διαζύγιο» με την Έλενα Χριστοπούλου και τα δημοσιεύματα για τον γάμο της, το μοντέλο απαντά:

«Δεν ασχολήθηκα με το να το αποτιμήσω. Αυτή τη συνθήκη, αυτόν τον ενάμιση χρόνο, δεν την έχω αξιολογήσει. Αυτοματοποιημένα, μπήκαν σε ένα κουτί, κι αργότερα θα γίνει η αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω.

Δίνω προτεραιότητα στην καριέρα μου, στην ψυχική και σωματική μου υγεία. Δεν θα αφήσω τίποτε να με επηρεάσει. Ζω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου και δεν θα αφήσω τίποτε να μου τα χαλάσει. Δεν θα τα χάσω για κανέναν λόγο», απαντά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.