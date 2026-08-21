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Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Σε καλοκαιρινό mood με βουτιά στους Λειψούς - Η τρυφερή φωτογραφία με τον Καραβασάνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες με μαγιό απο τη βουτιά που έκανε σε παραλία των Λειψών, στις διακοπές της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου | Instagram / ilianapapageorgiou
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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στους Λειψούς συνεχίζει να απολαμβάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες με το μαγιό της από τη βουτιά που έκανε σε παραλία του νησιού.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια ανέβασε επίσης μία τρυφερή φωτογραφία της με τον Γιάννη Καραβασάνη, αλλά και στιγμές από τη βόλτα της στη Λέρο.

Στο Instagram post της αποκάλυψε πως επισκέφτηκε και το διπλανό νησί, όπου πέρασε το απόγευμα με τον σύντροφό της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του, όπως φαίνεται σε ένα από τα στιγμιότυπα, με το μονόπετρο από την πρόταση γάμου που της έχει κάνει να τραβά τα βλέμματα στο χέρι της.

«Πρωινή βουτιά στους Λειψούς, απογευματινή βόλτα στη Λέρο», έγραψε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη λεζάντα της ανάρτησής της.
 

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