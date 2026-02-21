Ημισκούμπρια: «Θα γίνει» - Η αινιγματική ανάρτηση που προμηνύει reunion

Μια αινιγματική ανάρτηση που γεννά ελπίδες για το πιο επικό comeback ελληνικού συγκροτήματος κοινοποίησαν σήμερα, Σάββατο (21/02) στον επίσημο λογαριασμό τους στο Facebook οι Ημισκούμπρια.

Το θρυλικό συγκρότημα που μέχρι και σήμερα, 30 χρόνια μετά τη δημιουργία του, ακούγεται σε κάθε πάρτι ανέβασε ανάρτηση, στην οποία απεικονίζεται μια ανοιγμένη κονσέρβα ενώ αναγράφει την αινιγματική έκφραση «Θα γίνει», κάτι που αναπόφευκτα κάνει τους φανς να πιστεύουν ότι θα επιστρέψουν με κάποια συναυλία.

Το γκρουπ που ερμήνευσε την επιτυχία «Στη Ντισκοτέκ» δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνωση ακόμα, ωστόσο στα σχόλια της ανάρτησης όλοι οι φανς σχολιάζουν: «Πού κλείνουμε εισιτήρια», αλλά και ότι «θα γίνει χαμός».

Τα Ημισκούμπρια, είναι ένα από τα επιτυχημένα hop - hop συγκροτήματα των 90s και 00s και αποτελείται τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη. Όπως και άλλα hip hop συγκροτήματα της εποχής, γνωρίστηκαν μέσω της ραδιοφωνικής εκπομπής του Δημήτρη Μεντζέλου στο Space FM το 1992, ενώ ξεκίνησαν να κάνουν μαζί μουσική το 1993.