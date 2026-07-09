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Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Είμαι συνταξιούχος ανάπηρη» - Η απάντηση για το πώς βιοπορίζεται

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκαλύπτει πως βιοπορίζεται, μετά από έξι χρόνια που πέρασαν από την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της.

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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου
Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στο Εφετείο Αθηνών | Intime
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Έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε τη ζωή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου απαντά στους διαδικτυακούς της φίλους για το πώς βιοπορίζεται.

Συγκεκριμένα, μετά από Q&A στο προφίλ της στο Instagram, οι followers της είχαν απορίες για το τι δουλειά κάνει, μετά το ατύχημα.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε: «Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά… λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητας μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη».

απάντηση Ιωάννας Παλιοσπύρου
Instagram / @ioanna_paliospirou

 

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