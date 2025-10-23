Ιωάννα Τούνη: «Από μ@@@κες χορτάσαμε, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα»

Δείχνοντας τα εντυπωσιακά λουλούδια που έλαβε από τον νέο της σύντροφο σε νέα ανάρτησή της, η Ιωάννα Τούνη δεν δίστασε να πετάξει και την «μπηχτή» της για τον σεβασμό στις σχέσεις γράφοντας: «σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, από μ@@@κες χορτάσαμε».

Η διάσημη influencer ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok, μοιράστηκε την τεράστια ανθοδέσμη με τουλίπες που της έστειλε στο σπίτι ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, επειδή όπως αναφέρει είχε μια δύσκολή μέρα και δεν είχε καλή διάθεση.

«Ήταν μία από αυτές τις ημέρες που ήθελα να μείνω κάτω από τα σκεπάσματα. Ξέρεις ποιος μου έφερε λουλούδια. Θέλω πολύ να τα μετρήσω», είπε χαρακτηριστικά στο βίντεο ενώ πάνω του έγραψε: «Αν το αγόρι σου δεν σου παίρνει λουλούδια για να σου φτιάξει τη διάθεση τις ημέρες που δεν είσαι χαρούμενη, στείλε του αυτό το βίντεο», παρακινώντας τις γυναίκες που την ακολουθούν να ανεβάσουν τις προσδοκίες τους στους συντρόφους τους.

Μάλιστα συνεχίζοντας, έγραψε στη λεζάντα: «Ή χώρισέ τον. Πέρα από την πλάκα, σου αξίζει κάποιος να σου φέρεται όμορφα, να σε σέβεται και να σου δείχνει την αγάπη του σε κάθε ευκαιρία. Από μ@@@κες χορτάσαμε. Και τελικά, μέτρησε καμία πόσες τουλίπες είναι;»