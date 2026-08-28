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Ιωάννα Τούνη: «Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα»

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη όπου ποζάρει με τον γιο της, Πάρη στις Μαλδίβες και η εξομολόγηση για τον «τέλειο άντρα» που δεν έβρισκε για 30 χρόνια.

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Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη | @j.touni - Instagram
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Στις αρχές του Αυγούστου η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, αλλά και τους στενούς της φίλους στις Μαλδίβες για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της και χθες (27/8) το βράδυ η γνωστή influencer ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram μια σειρά από πόζες με τον Πάρη.

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Στις εν λόγω φωτογραφίες βλέπουμε την Ιωάννα Τούνη με τον γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, να ποζάρουν στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και πότε να κάνουν γκριμάτσες στον φακό και πότε να χαμογελάνε.

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον "τέλειο άντρα" οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία πλυμμήρισε από καρδιές και γλυκά σχόλια με τον Πάρη να κλέβει - όπως φάνηκε - τις εντυπώσεις.

 

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