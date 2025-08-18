Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση για τα γενέθλια στην Ίμπιζα χωρίς τον γιο της - «Έχει και έναν μπαμπά»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να απαντήσει στα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε επειδή γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της στην Ίμπιζα χωρίς τον γιο της, Πάρη, με την influencer να εξηγεί πως το παιδί ήταν με τον πατέρα του εκείνες τις ημέρες όπως ορίζει το μεταξύ τους σύμφωνο.

Μέσα από stories στο προφίλ της στο Instagram η Ιωάννα Τούνη ανέφερε:

«Ετοιμάζομαι να πάω Αθήνα αεροπορικώς, να πάρω τον Πάρη και να ξαναγυρίσω Θεσσαλονίκη, μια μικρή ταλαιπωρία. Βέβαια, όχι απλά ανυπομονώ να πάρω τον Παρούλη… Δεν καταλαβαίνετε!

Τώρα το καλοκαίρι, βάση συμφώνου, ο Δημήτρης τον είχε παραπάνω διάστημα, δηλαδή τον είχαμε μισό- μισό μήνα. Μου φάνηκε ένας αιώνας ατελείωτος. Είχα εν τω μεταξύ και τα κουλά, χαζοηλίθια μηνύματα "Πήγες Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου και κάνεις γενέθλια!". Το παιδί έχει και έναν μπαμπά.

Έχουν ορίσει οι δικηγόροι συγκεκριμένες ημέρες στις οποίες θα βλέπει παραπάνω και τον μπαμπά του. Πραγματικά, δυστυχώς, πάρα πολύ θα ήθελα να μπορούσα να διαλέξω να είναι ο Πάρης στα γενέθλιά μου μαζί. Φυσικά, δεν θα τα έκανα στην Ίμπιζα, θα τα έκανα Μαλδίβες, Χαβάη, κάπου αλλού, σε έναν πιο friendly προορισμό για μωρά.

Αλλά δεν ήταν! Κι αυτό δεν ήταν δική μου επιλογή. Οπότε το να έχω τέτοια σχόλια από πάνω, σίγουρα δεν βοηθάνε!

Οπότε πέρασα όσο καλύτερα μπορούσα στα γενέθλιά μου που περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Με τους φίλους μου που αυτοί είναι η οικογένειά μου, αυτούς έχω. Και δυστυχώς ο Παρούλης που είναι number 1 οικογένεια έλειπε. Μη ρίχνετε χολή δίχως λόγο. Είναι πραγματικά κρίμα!».

Ακόμα η Ιωάννα Τούνη έγραψε για το ίδιο θέμα:

«Επίσης δεν φαντάζεσαι ΠΟΣΟ μου έλειψε το μωράκι μου… Πρώτη φορά κάνω τόσες μέρες να τον δω, γιατί το σύμφωνο γράφει ότι τον Αύγουστο τον έχουμε από 15 μέρες.

Γενικά για τους γονείς που χωρίζουν υπάρχει και νομοθεσία! Τα πικρόχολα σχόλια ότι δεν ήθελα μαζί στα γενέθλια το μωράκι μου είναι – το λιγότερο – λυπηρά καθώς δεν ήταν δική μου απόφαση... και καθώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αλλάξουν οι ημερομηνίες…

Ήδη στεναχωρήθηκα για την τροπή των πραγμάτων, τα άσχημα σχόλια δεν το κάνουν πιο εύκολο για μια μαμά που υποχρεούται να αποχωριστεί το μωράκι της! Ενσυναίσθηση λέγεται, μάλλον είναι άγνωστη λέξη σε πολλούς εδώ μέσα».