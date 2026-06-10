Ιωάννα Τούνη: Η τρυφερή φωτογραφία στην αγκαλιά του συντρόφου της από τις διακοπές τους

Στη Νάξο βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη από τις αρχές της εβδομάδας για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αλλά και με φιλικό ζευγάρι με τη γνωστή influencer να μοιράζεται στιγμές από την ημέρα της με τους followers της.
Μεταξύ των stories που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη το τελευταίο 24ωρο, εκείνο που αναμφίβολα ξεχωρίζει είναι μια selfie της στην αγκαλιά του συντρόφου της από βραδινή τους έξοδο με το βλέμμα της να τα λέει όλα.
Ίσως και για αυτό η ίδια επέλεξε να μη γράψει τίποτα παρά μόνο να βάλει μια κόκκινη καρδιά.
Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Τούνη είχε ανεβάσει άλλη μία φωτογραφία με τον σύντροφό της θέλοντας να του ευχηθεί για την ημέρα των γενεθλίων.
«Χρόνια πολλά στον πιο απίθανο, έξυπνο, κουλ, υποστηρικτικό και κούκλο άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου… Lucky me», είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησής της, βάζοντας μια μαύρη καρδιά και το αρχικό R από το δεύτερο όνομά του, Ρομπέρτο.
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