Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε το Σαββατοκύριακο (4-5/10) που μας πέρασε στη Μύκονο όπου μαζί με δύο κολλητές της φίλες βάφτισαν την κόρη μιας άλλης στενής φίλης τους.

Η κάμερα του Mykonos Live TV ήταν εκεί και κατέγραψε τη στιγμή που η Ιωάννα Τούνη έφτανε στην εκκλησία, έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της, Πάρη, ενώ τη συνόδευε ο νέος σύντροφός της, Δημήτρης, όπως ανέφερε η Super Κατερίνα.

Η γνωστή influencer δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στην κάμερα, ενώ να αναφέρουμε πως η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει όλη τη φημολογία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα και αφορά τον νέο της σύντροφο, με τον οποίο φέρονται να είναι μαζί τους τελευταίους μήνες.

Οι δυο τους κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και στη βάφτιση στη Μύκονο έκαναν μία από τις πρώτες τους δημόσιες εμφανίσεις.