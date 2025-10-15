Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Λας Βέγκας αυτές τις ημέρες μαζί με τις φίλες της με αφορμή τον επερχόμενο γάμο της κολλητής της, Στέλλας Πάσσαρη και η παρέα επισκέφτηκε το διάσημο εστιατόριο «Heart Attack Grill» όπου αν δεν φας όλο σου το φαγητό, τρως... ξύλο από τις σερβιτόρες, αφού έχουν το δικαίωμα να σε τιμωρήσουν.

Απ' ότι φαίνεται η Ιωάννα Τούνη δεν έφαγε όλο της το φαγητό και έτσι αφού είδαμε στην αρχή την ίδια και τις φίλες της να φορούν ζουρλομανδύες και τρώνε με σύριγγα, στη συνέχεια είδαμε το βίντεο με την influencer να κρατιέται από μία κατασκευή και να «την τιμωρεί» μια σερβιτόρα ντυμένη νοσοκόμα.

«Αποκλείεται. Μάντεψε ποια δεν έφαγε όλο το φαγητό της», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο σχετικό story που ανέβασε στο Instagram.