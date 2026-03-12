Ιωάννα Τούνη: Την πάτησαν οι followers της και νόμισαν ότι είναι έγκυος - «Χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό»

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε χθες Τετάρτη (11/3) το απόγευμα ένα story που έκανε τους followers της να νομίζουν ότι είναι έγκυος με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το inbox της από μηνύματα.

Συγκεκριμένα η γνωστή influencer ανέβασε έναν υπέρηχο από την ετήσια επίσκεψη στον γυναικολόγο της και έγραψε: «Συμπεθέρες πλέον σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο».

Ωστόσο, πολλοί followers της νόμισαν ότι είναι έγκυος και έτσι η Ιωάννα Τούνη θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μέσα από νέο story όπου έγραψε:

«Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες».

Το insta story της Ιωάννας Τούνη | @jtouni - Instagram