Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Βάφτισαν τον γιο τους - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Μια ξεχωριστή ημέρα έζησαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, καθώς το Σάββατο 29 Αυγούστου βάφτισαν τον γιο τους, χαρίζοντάς του το όνομα Ορφέας.
Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε παρουσία στενών συγγενών και φίλων, που βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού για να μοιραστούν μαζί τους αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.
Ανάμεσα στους καλεσμένους, όπως μεταφέρει ο ANT1, ήταν και η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου και η Melia Kreiling.
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