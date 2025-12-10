Iουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο στα μπουζούκια: «Στεναχωρήθηκα, το συζήτησα με τον πνευματικό μου»

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show βρέθηκε τη νύχτα της Τρίτης η Ιουλία Καλλιμάνη. Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο περιβόητο επεισόδιο με τον θαμώνα στα μπουζούκια.

«Εγώ στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο από το παιδί. Μπορεί αυτός την επόμενη μέρα να το πέρναγε και στο ντούκου. Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν μετανιώνω γενικά στη ζωή μου, αλλά ήταν κακιά στιγμή. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για το παιδί την επόμενη μέρα, που λέω “μήπως ήσουν λίγο υπερβολική; Μήπως το παράκανες λίγο;”. Έγινε όμως. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη. Θα το αντιμετώπιζα πολύ διαφορετικά. Ήταν μια κακιά στιγμή, τελειώσαμε», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη και πρόσθεσε:

«Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, πήγα και εξομολογήθηκα και κράτησα αυτό: αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Το παίρνω σαν δώρο για μένα.

Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, μπορεί να με σχολίασαν αρνητικά, αλλά για κάποιο λόγο μου το ’φερε ο Θεός αυτό, σαν δοκιμασία. Συνδέομαι πάρα πολύ με όλες τις καταστάσεις, τα παίρνω όλα μέσα μου, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε όλα. Μίλησα με το γέροντά μου, εξομολογήθηκα, όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ».