Ιουλία Καλλιμάνη: «Με ενοχλεί πολύ να με προσβάλλει κάποιος - Γίνομαι μετά και εγώ... Δεν το ελέγχω»

Η Ιουλία Καλλιμάνη έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και εξομολογήθηκε τι είναι αυτό που την ενοχλεί πολύ και ότι θα ήθελε να αποκτήσει οικογένεια.

Ακόμα δήλωσε τι την ενοχλεί στους άλλους, ενώ δεν έκρυψε πως ούτε η ίδια δεν ήταν έτοιμη για την αναγνωρισιμότητα που της έφερε η επιτυχία στο τραγούδι.

«Προσπαθώ να μοιράζω αγάπη στον κόσμο. Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω.

Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά… Δεν μπορώ να το ελέγξω», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποκτήσει σύντομα οικογένεια, η Ιουλία Καλλιμάνη ανέφερε:

«Αυτό που μπορεί να έχασα όλο αυτό τον καιρό που ασχολούμαι με το τραγούδι είναι ότι δεν έκανα οικογένεια. Ίσως να είχα κάνει ένα παιδί που τα λατρεύω τα παιδιά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια».

«Αυτό που με ενοχλεί πολύ στους ανθρώπους είναι η έπαρση. Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δε με βάλουν μέσα, δε θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη. Αν δεν έκλεισα τραπέζι, τι να κάνω τώρα; Βλέπω όμως ότι έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και μου αρέσει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει», δήλωσε η ίδια.

Τέλος, μιλώντας για την αναγνωρισιμότητα, η Ιουλία Καλλιμάνη εξομολογήθηκε:

«Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη.

Ίσως και τώρα κάποιες φορές γίνονται κάποια πράγματα και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω, όπως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη, αλλά είμαι αληθινή».