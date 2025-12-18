Και όμως, το IQ φαίνεται από τις κάλτσες: Ποιες φοράνε οι εξυπνότεροι άνθρωποι

Θα μπορούσες να καταλάβεις το επίπεδο της ευφυΐας ενός ατόμου από τις κάλτσες που φοράει; Πριν προλάβεις να απαντήσεις αρνητικά, θα σου προτείνω να το ξανασκεφτείς. Και πριν επιμείνεις στην άποψή σου, θα προτείνω να διαβάσεις τις σειρές που ακολουθούν.
Οι κάλτσες - κάτι που όλοι όσοι ζουν σε αυτόν τον πλανήτη έχουν φορέσει έστω μια φορά στη ζωή τους - μπορούν να διαφοροποιήσουν τα άτομα που διαθέτουν υψηλό IQ απ’ όλους τους υπόλοιπους. Πώς; Μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Tribute, αναλύει το σκεπτικό πίσω από αυτή τη θέση.
