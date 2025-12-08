Μενού

Κάιλι Τζένερ: H αποκαλυπτική εμφάνιση της στο Instagram - Όλοι μιλούσαν για το ντεκολτέ της

Η Κάιλι Τζένερ έφερε γιορτινή ατμόσφαιρα στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφία με κόκκινο δερμάτινο τζάκετ που αναδείκνυε το ντεκολτέ της.

Η Κάιλι Τζένερ
Κάιλι Τζένερ | (Instagram @kyliejenner)
Η Κάιλι Τζένερ γνωρίζει πώς να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Κάθε ανάρτησή της στα social media συγκεντρώνει εκατομμύρια likes και σχόλια από χρήστες όλου του κόσμου.

Με αφορμή τη γιορτή περίοδο που διανύουμε, η γνωστή influencer θέλησε να δώσει μια χριστουγεννιάτικη νότα στο προφίλ της, ποζάροντας με φόντο ένα πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό που τράβηξε, ωστόσο, την προσοχή, ήταν το κόκκινο δερμάτινο τζάκετ της.

Η Κάιλι Τζένερ δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG μια σειρά από φωτογραφίες, με το μπούστο της να τραβάει τα βλέμματα.

