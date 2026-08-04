Κάιλι Τζένερ: Καταγγέλλει ότι έχει «stalker» - Έκανε όλη η οικογένεια περιοριστικά μέτρα

Σε περιοριστικά μέτρα προχώρησαν οι Καρντάσιαν και οι Τζένερ σε βάρος ενός άνδρα, που φαίρεται να είχε γίνει stalker της μικρότερης αδελφής, Κάιλι.



Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, δικαστής εξέδωσε εντολή διάρκειας τριών ετών σε βάρος του Κάιλ Ρόμπερτ ΝτεΓουίκ, ενός άνδρα από το Κολοράντο, τον οποίο η Κρις Τζένερ είχε αποκαλέσει «stalker», επιμένοντας ότι δεν έχει «καμία απολύτως σχέση» με την ίδια ή την οικογένειά της.



Η εντολή καλύπτει την Κάιλι, την Κένταλ, την Κιμ, την Κλόε και την Κόρτνεϊ, καθώς και τον Ρομπ και την Κρις, υποχρεώνοντας τον ΝτεΓουίκ υποχρεούται να παραμένει μακριά από την οκογένεια, σε απόσταση τουλάχιστον 91 μέτρων, από εκείνους.

Προσωρινή περιοριστική εντολή είχε εκδοθεί στα τέλη Μαΐου, ενώ από 'δω και στο εξής πρόκειτι να παραμένει σε ισχύ για τρία χρόνια.

Σε ένορκη δήλωσή της, η Κρις είχε δηλώσει ότι το προσωπικό ασφαλείας την ενημέρωσε πως ο ΝτεΓουίκ ξεκίνησε να παρακολουθεί την οικογένεια ήδη από το 2021, όταν φέρεται να επισκέφθηκε επανειλημμένα την κατοικία της Κάιλι.



Σύμφωνα με την Κρις Τζένερ, ο άντρας θεωρούσε ότι εκείνη τον είχε κατά κάποιον τρόπο ενθαρρύνει να διεκδικήσει την Κάιλι και ακόμη και να της κάνει πρόταση γάμου, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Η τηλεπερσόνα υποστήριξε επίσης ότι ο άνδρας έχει ποινικό παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει υπόθεση βίαιης επίθεσης. Πρόσθεσε ακόμη ότι πρόσφατα επικοινώνησε με μεσίτες που συνδέονται με ακίνητα της οικογένειας και επισκέφθηκε σπίτια κοντά στις περιοχές όπου διαμένουν μέλη της.



Η Κρις Τζένερ δήλωσε στο δικαστήριο ότι η κατάσταση έχει αναστατώσει τόσο την οικογένειά της, όσο και εκείνη, λέγοντας ότι την έκανε να φοβάται για την ασφάλεια της ίδιας και των παιδιών της.