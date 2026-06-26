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Κάιλι Τζένερ: Πρώην προσωπική σεφ της την μηνύει – Ισχυρίζεται ότι έχασε το μωρό της εξαιτίας των συνθηκών εργασίας

Η πρώην εργαζόμενη της Κάιλι Τζένερ καταγγέλλει εξαντλητικά ωράρια, έντονη εργασία παρά την εγκυμοσύνη της και κακή συμπεριφορά.

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Η Κάιλι Τζένερ μέσα σε ένα πολυτελές μπάνιο
Κάιλι Τζένερ | (Instagram @kyliejenner)
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Νέες νομικές περιπέτειες φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Κάιλι Τζένερ, καθώς μια πρώην προσωπική σεφ της κατέθεσε αγωγή εναντίον της, κατηγορώντας τη εξαντλητικές συνθήκες εργασίας που – όπως υποστηρίζει – είχαν τραγικές συνέπειες για την ίδια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σεφ της Κάιλι Τζένερ από τον Νοέμβριο του 2024, πραγματοποιώντας βάρδιες που έφταναν ακόμη και τις 12 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

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