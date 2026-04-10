Kαινούργιου: Το πρώτο Πάσχα με τη μικρή Ξένια – Η τρυφερή φωτογραφία που «έριξε» το Instagram

Το φετινό Πάσχα θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη της Κατερίνας Καινούργιου και του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι βιώνει την απόλυτη ευτυχία, καθώς εδώ και λίγες ημέρες κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, τη νεογέννητη κόρη τους, Ξένια - Αλεξάνδρα.

Η μικρή «πριγκίπισσα», που βιάστηκε λίγο να έρθει στον κόσμο την περασμένη Παρασκευή 3 Απριλίου, βρίσκεται πλέον στο σπίτι, με την παρουσιάστρια του Alpha να απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας της καθημερινότητας ως μητέρα. Η ανυπομονησία μηνών έδωσε τη θέση της στη γαλήνη και την πληρότητα.

instagram / @pankouts

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ο γνωστός επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο μέσω Instagram. Στη φωτογραφία πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Καινούργιου να κρατά προστατευτικά στην αγκαλιά της το μωρό, ενώ το μικροσκοπικό ποδαράκι της μπέμπας «κλέβει»την παράσταση, συμβολίζοντας το πιο όμορφο δώρο ζωής που θα μπορούσαν να έχουν αυτές τις άγιες ημέρες.