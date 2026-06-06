Καινούργιου: Το story με την κόρη της που έλιωσε το Instagram - «Εσύ και γω»

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της φαίνεται να περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την απόκτηση της κόρης της, τον Απρίλιο.
Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους ακόλουθούς της στο Instagram, μια φωτογραφία με το μωρό της, όπου του πιάνει το χεράκι.
«Εσύ και γω» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα, με την οποία και επέλεξε να συνοδεύσει την εν λόγω δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
- Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν στα 3 πρώτα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
- «Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ήταν μαγικό»: Περάσαμε μία ώρα δίπλα στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος
- Η πρώτη πλωτή πόλη στον κόσμο: Θα φιλοξενεί έως 80.000 ανθρώπους, σπίτια, σχολεία και νοσοκομείο
- Τσουβέλας: «Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα ετοιμάσου για κράξιμο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.