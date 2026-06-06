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Καινούργιου: Το story με την κόρη της που έλιωσε το Instagram - «Εσύ και γω»

H νέα δημοσίευση της Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram με την τριών μηνών κόρη της, που «έλιωσε» τους ακόλουθούς της.

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Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου | Instagram
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Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της φαίνεται να περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την απόκτηση της κόρης της, τον Απρίλιο.

Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί  με τους ακόλουθούς της στο Instagram, μια φωτογραφία με το μωρό της, όπου του πιάνει το χεράκι.

«Εσύ και γω» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα, με την οποία και επέλεξε να συνοδεύσει την εν λόγω δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

story Κατερίνα Καινούργιου
Instagram / @katken85

 

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