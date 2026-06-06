Καινούργιου: Το story με την κόρη της που έλιωσε το Instagram - «Εσύ και γω»

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της φαίνεται να περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, μετά την απόκτηση της κόρης της, τον Απρίλιο.

Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους ακόλουθούς της στο Instagram, μια φωτογραφία με το μωρό της, όπου του πιάνει το χεράκι.

«Εσύ και γω» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα, με την οποία και επέλεξε να συνοδεύσει την εν λόγω δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Instagram / @katken85